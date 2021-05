Recovery: il destino dell’Italia sta nelle riforme

Draghi ha delineato oggi gli elementi di una sfida decisiva per l’Italia.Le risorse rese disponibili dalla solidarietà europea per gli investimenti sono complementari a un piano incisivo e rapido di riforme strutturali per rilanciare la competitività dell’Italia: fisco, giustizia, sostenibilità per le future generazioni, pubblica amministrazione, lavoro, sostegno al reddito e concorrenza.Il destino del nostro Paese è dunque nelle pagine del PNRR ma è anche nelle mani del parlamento: sta alle forze politiche avere il coraggio di accettare la sfida lanciata oggi da Draghi.Si colga l’occasione di costruire un paese che sappia recuperare i ritardi di produttività e di crescita che erano precedenti alla pandemia, anche attraverso una riconversione ecologica e digitale.